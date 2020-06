“13h15, le dimanche” : « Les trésors de Saint-Paul-de-Vence », ce 21 juin sur France 2

A découvrir ce 21 juin dans “13h15, le dimanche” sur France 2, un nouveau document de la collection “Lieux de légendes” : « Les trésors de Saint-Paul-de-Vence » signé Marie-Pierre Farkas, Fred Capron et Ghislain Delaval.

C’est l’histoire d’un village provençal qui s’est écrite avec les plus grands artistes du XXème siècle… Saint-Paul-de-Vence est associé à jamais aux maîtres de la peinture et de la sculpture, Picasso, Chagall, Miró, Braque, Giacometti mais aussi à un couple mythique, celui d’Yves Montand et de Simone Signoret.

Le destin de ce repaire d’artistes n’aurait pas pu s’écrire sans deux familles amies, les Roux, aubergistes de La Colombe d’Or passionnés de peinture et les Maeght, des marchands d’art à l’origine de la création d’une fondation d’art contemporain blottie dans la pinède.

Les journalistes du 13h15 se sont mis dans leurs pas, à la recherche des trésors du passé. Visite guidée d’un village de légende, à l’heure du confinement, où les ruelles ont retrouvé leur quiétude et la nature toute sa magie.