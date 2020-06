14 juillet 2020 : un défilé pas comme les autres, le dispositif de TF1

Ce 14 juillet 2020 ne sera pas un 14 juillet comme les autres. Au lendemain de la crise sanitaire qui a frappé la France, la nation s’apprête à célébrer et à rendre hommage à tous les personnels militaires et civils engagés dans la lutte contre le coronavirus.

Rendez-vous sur TF1 pour une émission spéciale en direct dès 7 heures du matin jusqu’au JT de 13h pour vivre les préparatifs de cette cérémonie hors norme, grâce à la mobilisation de toutes les équipes de la rédaction, à Paris et en région. Pas moins de six heures de direct ponctuées de séquences inédites pour vivre un défilé militaire réinventé, dont TF1 assure la réalisation en qualité de chaîne-hôte. 2000 soldats vont y participer sur la Place de la Concorde. Grâce à un procédé technologique innovant de reconnaissance faciale, TF1 vous proposera de découvrir les missions que certains d'entre eux ont accompli au service des Français pendant la pandémie.

Tout au long de cette matinée, seront mis à l'honneur les forces militaires qui se sont illustrées lors de "l'opération Résilience" mais aussi des personnels civils comme les soignants, les caissiers, les éboueurs, les transporteurs.

En ouverture de la cérémonie officielle, un hommage sera rendu au Général de Gaulle, 80 ans après son fameux appel à la résistance lancé depuis Londres. Nous serons en direct avec l'écrivain Denis Tillinac pour évoquer l'œuvre et la mémoire du Général, dans le bureau de cet homme passionnément épris de la France.



Aux côtés d'Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, vous serez en immersion dans les coulisses d'une cérémonie pas comme les autres qui se déroulera autour de la place de la Concorde, grâce à toutes nos équipes positionnées dans des lieux stratégiques comme l'Arc de Triomphe, les Champs-Elysées, les Invalides, le Palais de l'Elysée… Les journalistes de TF1 vous feront vivre le défilé aérien, depuis les airs, à bord d’avions et d’hélicoptères. Ils seront aussi présents dans des endroits symboliques, comme dans un hôpital avec la spécialiste santé Caroline Bayle, ou dans une caserne de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris avec Cyril Adriaens-Allemand. Nous serons également en région avec les correspondants de TF1, notamment dans l'un des hôpitaux de la région Grand Est avec Jacques Rieg-Boivin, l'une des régions les plus sévèrement touchées par la pandémie, avec l’Ile-de-France.

Pendant toute l'émission, les téléspectateurs pourront aussi suivre les différentes étapes de montage d'un "hôpital de campagne", en capacité d’accueillir une dizaine de malades, en direct avec Esther Lefebvre.

Une nouvelle fois, TF1 déploie des moyens exceptionnels avec de nombreuses équipes sur le terrain :

En fil rouge, tout au long de la spéciale, les téléspectateurs seront en immersion aux côtés de Denis Brogniart, avec les célèbres commandos d’élite des Forces Spéciales. Au cours d’ une opération « Terre Air Mer », Denis Brogniart vous fera vivre de l’intérieur les multiples missions de l'armée en territoire hostile.

Pascale de La Tour Du Pin participera elle aussi à cet événement. Pour la première fois, elle prendra place, aux côtés d'une équipe du SAMU, à bord d’un hélicoptère Caïman médicalisé, appareil qui a servi à des évacuations sanitaires pendant la crise du COVID. Elle survolera la capitale, nous fera vivre le défilé depuis les airs et nous dira comment cet appareil militaire a été reconfiguré par l'Armée de Terre, au service des malades.

Egalement pendant le défilé aérien, Linda Huré sera à bord d'un A330 Phénix, appareil utilisé pour la première fois le 18 mars dernier pour des évacuations sanitaires, dans le cadre de "l'opération Résilience".

Le docteur Gérald Kierzek, sera, lui, à bord d'un AlphaJet, l'un des appareils de la prestigieuse Patrouille de France, aux côtés de ses pilotes pour dévoiler les secrets de leur préparation et pour nous faire partager ses sensations pendant le défilé. Fait remarquable pour cette édition : la Patrouille de France effectuera deux passages au-dessus des Champs-Elysées.

Toujours dans les airs, Axel Monnier nous fera vivre pour la première fois le ravitaillement en direct d'un Rafale par un avion Boeing C135, une opération en vol délicate et spectaculaire.



Louis Bodin, lui, sera à Toulon, à bord du navire d'assaut amphibie Mistral. Ce porte-hélicoptères de la Marine Nationale a participé au printemps à des opérations de transport de matériel médical et de fret, notamment à destination de La Réunion et de Mayotte.

Autre temps fort de la matinée : le reporter François-Xavier Ménage effectuera un saut en parachute d'un Airbus A400M de l'Armée de l'Air au-dessus de la capitale. Il nous offrira aussi d'autres séquences originales, en particulier le long de la Seine, avec les Sapeurs-Pompiers et les hommes du RAID .

Après le défilé, les téléspectateurs retrouveront Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau en direct des Invalides. Ils seront entourés de nombreux professionnels, qui, en première et en deuxième ligne, ont contribué à la lutte contre le coronavirus, pendant toute la durée de cette crise sanitaire nationale : gendarmes, policiers, médecins, infirmiers, aides-soignants, caissiers, pompiers, pharmaciens, transporteurs routiers.

Ils vous feront aussi vivre deux séquences exceptionnelles, l’une à l’assaut de la tour Eiffel avec François-Xavier Ménage et les hommes du GRIMP (Groupe d’intervention des Sapeurs-Pompiers, formé à intervenir dans des milieux périlleux) dans une opération inédite de sauvetage. Puis, nous serons au cœur du camp militaire "secret défense" de Canjuers avec Esther Lefebvre pour un exercice aussi difficile qu'imprévisible, auquel se soumettent les militaires avant de participer à l'opération Barkhane au Mali.