“Reportages découverte” : « Un an à l'internat », dimanche 5 juillet sur TF1

L’internat a longtemps eu mauvaise réputation. Mais aujourd’hui son image a changé et il a de nouveau le vent en poupe. Parents débordés, adolescents en manque de repères, incapables de se mettre au travail ou vivant parfois des situations familiales complexes… pour toutes ces raisons, la solution qui s’impose est parfois celle de la pension. Pendant une année scolaire, nous allons suivre le quotidien des pensionnaires de l’internat de Walbourg, en Alsace, l'un des plus grands établissements de la région, qui accueille plus de 250 internes du CM2 à la Terminale.

Romane, 10 ans, Axel, 14 ans et Médéric, 16 ans, entrent tous les trois pour la première fois à l’internat. Leurs parents ont décidé de les inscrire à Walbourg « pour leur donner toutes les chances de réussir dans la vie ». Ils sont volontaires pour ce changement de vie mais à la veille de la rentrée Axel, qui entre en classe de 4eme, réalise que quitter le cocon familial n’est pas si facile. Sa petite sœur, plus désinvolte, sera la benjamine de l’internat. Mais leurs parents vont vite constater que ce n’est pas forcément pour les plus petits que c’est le plus difficile.

Louis 15 ans, va lui aussi faire sa première rentrée à l’internat. Précoce et atteint de troubles de l’attention, le parcours scolaire de ce jeune garçon a jusque là été chaotique. Ses parents ont réussi à le convaincre de passer son année de 3ème à Walbourg pour qu’il améliore ses résultats scolaires et qu’il réussisse son brevet. Louis est plein de bonnes résolutions mais se plier à la discipline de la pension va être pour lui extrêmement compliqué.

Morgane, 17 ans, est la doyenne de l’internat. Inscrite depuis la 6ème à Walbourg, elle va vivre sa dernière année dans l’établissement, en classe de terminale. Son objectif : réussir son bac S. Mais Morgane a des difficultés en maths et va devoir s’accrocher pour réussir. Très investie dans la vie de l’internat, elle va partager son temps entre les cours de soutien auprès des plus jeunes, ses révisions et ses amis du pensionnat qu’elle considère comme sa deuxième famille. Malgré ses difficultés scolaires, Morgane va-t-elle réussir à obtenir son bac S ?