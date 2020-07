Pour la première fois, “20h30 le samedi” et “20h30 le dimanche” vous accompagnent tout l'été avec des séries inédites. Des portraits étonnants et passionnants de Français et de Françaises, des périples dans la "France de l'été" hors des sentiers battus mais aussi et surtout, de belles histoires... Au programme de ce samedi 4 juillet...

L'été de « 20h30 le samedi » propose ce 4 juillet « La La la », des portraits signés Hélène Lam Trong, Benjamine Jeunehomme, Henri Desaunay et Bérengère Lafont. Quel est le réel pouvoir d’une chanson ? Comment un jour s’invitent-t-elles dans nos vies ? Comment une mélodie, des mots, peuvent transformer le quotidien d’une personne d’une famille … ? Des Français vont témoigner de tout cela et nous raconter leur passion en chanson.