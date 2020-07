“Reportages découverte” : « Ca déménage ! », samedi 4 juillet sur TF1

Chaque année en France plus de 2 500 000 personnes déménagent. Un moment éreintant pour certains, stressant pour d’autres, et qui représente toujours un changement de vie. Le déménagement est aussi toujours une épreuve physique, dévoreuse de temps et d'énergies ; une épreuve psychique, laissant derrière soi un cadre familier, des fêlures, des souvenirs heureux… Qu'il s'agisse de familles, d’un sanctuaire animalier ou d'un musée, une équipe de “Reportages découverte” a suivi quatre déménagements particuliers mais qui ont en commun de causer bien des tracas à ceux qui les organisent…

Jean-Christophe Poder est un habitué des déménagements. Il a déjà déménagé neuf fois ces vingt dernières années. Et à chaque fois, c’était une source de grand stress pour lui « Je n’ai jamais eu un déménagement sans casse ou sans perte d’objets…». Il faut dire que Jean-Christophe est un peu maniaque. Il a de multiples collections et « n’aime pas que l’on touche à ses affaires et à ce qu’il aime d’une manière générale ! ». A l’aube de son dixième déménagement, ce galeriste de Brest est donc angoissé et très méfiant vis à vis des déménageurs professionnels qui devront prendre en charge ses collections. De précieuses pièces à ses yeux allant de la collection de photographies à tirage unique à la simple collection de gobelets en plastique… Jean Christophe ne va leur laisser aucun répit.

A Nantes, aux Musée des arts de la ville, ce n’est pas le déménagement de gobelets en plastique que Cyrille Sciama devra superviser mais celui d’œuvres de maîtres venues de la France entière. Après six années de fermeture pour travaux, le Musée prépare sa grande réouverture. Cyrille, conservateur et spécialiste des 19ème et 20ème siècle, devra conduire le réaménagement et superviser l’arrivée dans ce palais majestueux d’œuvres extraordinaires comme un plâtre monumental d’Auguste Rodin ou encore le transfert d’une toile inestimable d’Edouard Manet prêtée pour cette grande occasion par le Musée d’0rsay. Mais évidemment, déménager des œuvres à la valeur inestimable nécessite un maximum d’ingéniosité…

Franck Bonnin est vétérinaire, spécialiste et passionné de tortues. Il œuvre à la conservation et à la protection de ces reptiles dans un sanctuaire dédié à l’espèce situé sur la commune de Gonfaron, dans le Var, depuis trente ans. Devenu l’emblème de la petite commune, le sanctuaire déménage cette année avec ses 1200 tortues. Une déchirure pour Bernard Devaux, fondateur historique du sanctuaire « C’est un peu mon bébé ici, c’est moi qui l’ai imaginé, construit. Quitter cet endroit, c’est un déchirement… » Franck devra gérer seul, avec un tout petit budget un déménagement gigantesque et tenir des délais très serrés pour accueillir ses premiers visiteurs au cœur de l’été.

Enfin, les Julich forment une famille de brasseurs alsaciens enracinés dans le village de Niederausbergen depuis quatre générations. Imene, Franck et leurs trois enfants quittent cet été le cœur lourd leur berceau familial pour installer tout leur matériel de brasserie et leur trois enfants dans une ancienne bergerie qu’ils devront transformer en quelques semaines à peine. « Quitter cette maison que l’on a transformée de nos mains c’est vraiment dur pour moi. Très dur…» Les Julich installent leur nouvelle brasserie dans le petit village endormi de Cosswiller qui compte 500 âmes. L’arrivée des braseurs s’est scellée sur une promesse faite au maire : Les Julich devront redonner vie à la salle de bal du village, fermée depuis plus de cinquante ans...