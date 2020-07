Pour la première fois, “20h30 le samedi” et “20h30 le dimanche” vous accompagnent tout l'été avec des séries inédites. Des portraits étonnants et passionnants de Français et de Françaises, des périples dans la "France de l'été" hors des sentiers battus mais aussi et surtout, de belles histoires... Présentation du reportage diffusé ce dimanche 5 juillet.

L'été de « 20h30 le dimanche » propose ce 5 juillet « Mon chien, mes yeux », un reportage Maïa Boyé, Vincent Barral et Mathilde Rougeron. C'est l’histoire d’un duo entre un enfant et son chien….l’histoire de Romane jeune malvoyante et de son chien-guide Nitro. Depuis plusieurs années l’adolescente rêvait de trouver son compagnon afin de créer un binôme indispensable à sa vie… C’est désormais chose faite…