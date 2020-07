Christophe Beaugrand aux commandes de la Matinale de LCI dès le 13 juillet

A partir du lundi 13 juillet, Pascale de La Tour du Pin passe le flambeau à Christophe Beaugrand pour présenter la Matinale de LCI pendant l'été.

Du lundi au vendredi, de 07:00 à 10:00, Christophe Beaugrand, ses éditorialistes et les journalistes de la rédaction suivront et analyseront l'actualité politique.

De 08:30 à 08:50, l'équipe de La Matinale recevra un invité ou une invitée politique de premier plan. Cette Interview politique sera menée à plusieurs voix par Elizabeth Martichoux, Julien Arnaud et Marie Chantrait du service politique de TF1/LCI et Virginie Le Guay, cheffe adjointe du service politique de Paris Match.

François-Xavier Pietri, Isabelle Gounin et Catherine André se succéderont pendant l'été pour suivre l'actualité en matière d'économie et d'emploi et décrypter les grands enjeux économiques et financiers pour la France dans les prochains mois.

La rubrique culture fera son retour avec Hélène Mannarino dès le lundi 13 juillet. Chroniqueuse aux côtés de Christophe Beaugrand dans La Matinale de Pascale de La Tour du Pin sur la saison 2019-2020, Hélène et les journalistes de la rédaction se succéderont pendant 4 semaines pour suivre l'actualité du secteur, fortement impacté par la crise du coronavirus.