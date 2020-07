“13h15, le samedi” : « Nuit d'enfer », sauvetage de militaires engagés dans l'opération Barkhane, ce 11 juillet sur France 2

A découvrir ce 11 juillet dans “13h15, le samedi” sur France 2, le reportage exclusif « Nuit d'enfer » signé Dorothée Olliéric,Vincent Fichman, Alexis Fischer, Oktay Sengul.

Au sommaire de 13h15, le samedi, un document exceptionnel et exclusif : les images jusqu’ici classées Secret défense, du sauvetage de militaires français engagés dans l’opération Barkhane, au Sahel.

C’était il y a un peu plus d’un an, dans la nuit du 13 au 14 juin. Les forces françaises avaient alors pris en chasse des djihadistes dans la zone dite des trois frontières : Mali, Burkina Faso et Niger. Le début d’une nuit cauchemardesque. Au petit matin, alors que les combats font rage, un hélicoptère français est abattu par les forces ennemies. S’engage alors une deuxième phase : aller chercher les trois soldats blessés, au sol, au milieu d’une zone désertique, et les dégager de la carcasse de leur hélicoptère détruit par les djihadistes. Un autre hélicoptère va se poser en pleine zone de combat. Les trois hommes sont secourus dans des conditions inédites.

Comment vont-ils aujourd’hui ? Ils ont soigné leurs blessures, repris le cours de leurs entrainements, en France, et reviennent pour la première fois sur cette nuit d’enfer.



Mardi 14 juillet, dans l'Edition spéciale proposée dès 09:00 sur France 2, nous retrouverons les soldats aux cotés de Dorothée Olliéric. Ils participeront au défilé aérien des cérémonies du 14 juillet qui se tiendront place de la Concorde.