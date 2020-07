L'été de “20h30 le samedi” : l'épopée de Fort Boyard, ce 11 juillet sur France 2

Pour la première fois, “20h30 le samedi” et “20h30 le dimanche” vous accompagnent tout l'été avec des séries inédites. Des portraits étonnants et passionnants de Français et de Françaises, des périples dans la "France de l'été" hors des sentiers battus mais aussi et surtout, de belles histoires... Au programme de ce samedi 11 juillet, « L’épopée Fort Boyard »

L'été de “20h30 le samedi” propose ce 11 juillet « L’épopée Fort Boyard », un reportage signé Bertrand Jeanneau et Thomas Courcelle.



Cela fait plus de trente ans que ce jeu télévisé nous fait rêver, rire, et même parfois peur ! C’est l’une des plus vieilles émissions de télévision française après « Des Chiffres et des Lettres »… Une création et un concept télévisuel français, le plus vendu au monde, dans plus de trente pays ! Fort Boyard, ses épreuves, son générique, sa galerie de personnages comme le père Fouras ou Passe-Partout… Vous rêvez d’y aller ? 20h30 le samedi vous y emmène. Voici l’histoire d’une aventure un peu folle, née dans un vieux fort en ruine au large de la baie de Rochefort.