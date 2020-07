14 juillet : interview d'Emmanuel Macron en direct sur TF1 & France 2 à 13:10

Le Président de la République Emmanuel Macron s’exprimera en direct de l’Elysée, Mardi 14 juillet 2020 à partir de 13:10.

Il répondra aux questions de Gilles Bouleau (TF1) et de Léa Salamé (France 2, France Inter).

Cette interview sera diffusée en direct sur TF1 et sur France 2, et simultanément sur LCI canal 26, France info canal 27 et TV5 MONDE.