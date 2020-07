Grands Reportages : « Nous, les femmes de militaires », dimanche 12 juillet sur TF1

L’Armée les appelle « la base arrière ». Ces milliers de femmes de l’ombre, qui restent à la maison, assurent sur quotidien et l’éducation des enfants pendant que leurs maris sont en Opérations Extérieures. Fiancées, conjointes, épouses de soldats, elles sont le pilier de ces familles atypiques, gèrent les bouleversements des départs, des retours, le poids de l’absence sur les enfants, sur leur vie de couple, les déménagements à répétition, et doivent souvent mettre leur carrière de côté. Pendant près d’un an, les équipe de “Grands Reportages” ont suivi certaines d’entre elles dont le mari passe une grande partie de l’année loin du foyer. Immersion dans les vies hors normes et trop souvent cachées des « femmes de militaires ».

Pour Charlotte, Maman de 2 enfants en bas âge, l’attente est longue. Benjamin est parti au Mali il y a 4 mois, quelques heures seulement après la naissance du petit Maxence. Toujours souriante et pleine d’humour, elle n’en demeure pas moins affectée par les longues absences de son mari, même si leur couple s’est construit sur cette organisation : « Il était déjà marié avec l’armée avant moi. L’Armée, c’est sa première épouse ». Dans quelques jours, Benjamin sera de retour à la maison, et il faudra alors qu’il retrouve sa place au sein de sa famille.

Leyna, elle, est enseignante, mariée à un gendarme mobile qui enchaine les missions de plusieurs mois à l’étranger. « Je profite véritablement de la vie quand mon mari est de retour. Donc sur une année, c’est peu, puisqu’il est parti les ¾ de l’année » ... Contrairement à beaucoup de couples de militaires, Leyna et Julien ont fait le choix de s’attacher à une maison « socle », pour ne pas subir le déracinement des mutations. Malgré cette stabilité géographique, Leyna s’est résignée à abandonner sa carrière pour gérer au mieux le foyer, et s’occuper de leur petite fille de 6 ans.

Camille, a longtemps subi elle aussi les absences de son mari, Sergent dans l’Armée de terre. Mais a 30 ans, la jeune Maman de 2 enfants a décidé de prendre sa vie en main et de sortir de son rôle unique de mère au foyer solo pendant les OPEX, trop monotone à son goût. Pour occuper ses journées, Camille a créé un blog afin d’échanger avec d’autres femmes de militaires, puis a écrit un livre pour expliquer aux enfants comment vivre avec un Papa soldat : « J’en avais un petit peu marre d’être mère au foyer depuis 2 an, donc ça me change un petit peu la vie, et.... je respire !!!… ». Hyperactive et motivée, elle réussit à faire basculer les contraintes de femme de militaire en une force pour entreprendre.

L’absence peut avoir d’autres conséquences pour la vie du couple. Aurore et son mari parachutiste rêvent de fonder une famille, mais ils doivent pour cela avoir recours à un fastidieux traitement médical. Si le parcours de la procréation médicalement assistée est déjà contraignant pour un couple sédentaire, il devient extrêmement complexe lorsque le conjoint est absent plusieurs mois de l’année... Pendant plusieurs semaines, nous vivrons ce parcours du combattant aux côtés d’Aurore, qui se prépare à une fécondation in vitro : « Je voudrais pouvoir faire la surprise au retour de mon mari, en lui annonçant une grossesse, je l’espère »...

Céline a vécu la situation que toutes redoutent : la mort de son conjoint au cours d’une mission, l’annonce d’une vie qui s’effondre après un coup de sonnette en gants blancs. Tué dans une embuscade en Côte d’Ivoire, il y a 17 ans, il laissait derrière lui une petite fille d’à peine un an, qui sera le moteur de la reconstruction pour Céline : « J’ai trouvé la force quand je la regardais. Je me disais que je n’avais pas le droit de baisser les bras »...

Aujourd’hui très épaulée par son nouveau conjoint et sa fille, Céline a fondé une Association dédiée aux veuves et orphelins de guerre avec Sandrine, une autre jeune veuve de guerre. Toutes les 2 oeuvrent pour faire connaître cette cause, et mettre leur expérience douloureuse au service des autres