Audrey Crespo-Mara rejoint l'équipe de “Sept à Huit” sur TF1

Dès la rentrée prochaine, Audrey Crespo-Mara rejoindra l'équipe du magazine d'information “Sept à Huit” sur TF1.

A partir du dimanche 6 septembre, la journaliste de TF1 prendra les rênes du "Portrait de la semaine", le grand entretien concluant l'émission dominicale de TF1 présentée par Harry Roselmack et produite par la société de production Elephant.

La direction de l'Information de TF1 et la direction d'Elephant sont heureuses de lui confier les commandes de cet entretien emblématique du magazine.

Thierry Thuillier, DGA de l'Information du groupe TF1 : "L'expérience d'Audrey, sa pugnacité et sa passion pour l'interview sont de formidables atouts pour cette nouvelle mission qui lui est confiée."

Emmanuel Chain : "C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour le portrait de Sept à Huit avec l’arrivée d’Audrey. Je ne doute pas qu’elle saura y apporter sa fraîcheur et sa qualité d’intervieweuse pour faire l’événement, tout en respectant et perpétuant l’ADN de ce moment fort et attendu du magazine."

C'est une nouvelle aventure pour Audrey Crespo-Mara, qui a décidé d'arrêter en fin de saison la quotidienne sur LCI, "Audrey & Co", mais qui reste joker des JT du week-end de TF1, en remplacement d'Anne-Claire Coudray.