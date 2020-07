“Reportages découverte” : Fleur Australe & la famille Poupon en Extrême-Orient, samedi 18 juillet sur TF1

La famille Poupon-Danon continue son périple à travers le monde à bord de son voilier Fleur Australe. Après 10 ans d’aventures maritimes, le célèbre navigateur Philippe Poupon, sa femme l’actrice Géraldine Danon et leurs enfants, font voile vers l’Extrême-Orient…mais les mers d’Asie ne vont pas être tendres avec la famille française qui va être bousculée par les éléments comme rarement en une décennie.

Leur périple commence à Hong Kong, la perle de l’Orient, puis sur la péninsule indochinoise pour visiter le Laos, un pays qui est longtemps resté un coin perdu de la planète.

L’équipage familial explore ensuite le magnifique Japon, ses milliers d’îles, ses fonds marins et ses volcans explosifs. Mais les navigations sont difficiles en ce début d’année, les vents violents chahutent Fleur Australe et donnent du fil à retordre au capitaine.

En pleine nuit, ils doivent faire face à un raz. Géraldine s’en souviendra longtemps : « c’est une des premières fois où j’ai vraiment eu peur. »

Pour le capitaine, ce fut aussi une expérience : « Je crois qu’il valait mieux que ce soit de nuit, le jour on aurait eu beaucoup plus peur à voir la taille des vagues. »

Plus au nord, dans les régions polaires, la famille découvre les îles Kouriles, un des plus beaux endroits de la planète, avant d’atteindre enfin le sauvage Kamtchatka en Russie, 1250 kilomètres de terres qui s’avancent dans l’océan pacifique. C’est le bout du monde et dans la toundra, il y a plus d’ours que d’hommes.

En 4x4, Philippe, Géraldine et leurs enfants empruntent la seule route de la péninsule pour rejoindre à Esso, une famille d’éleveurs de rennes qui surveille son troupeau dans la montagne. Une immersion dans la culture Evène, en dehors du temps et loin de la civilisation.

