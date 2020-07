“Grands Reportages” - « Epaves roulantes : scandales et arnaques », samedi 25 juillet sur TF1

A voir ou à revoir ce samedi 25 juillet à 13:35 sur TF1, un numéro de “Grand Reportages” consacré au scandale des véhicules classés épaves qui sont remis en circulation.

Le marché du véhicule d’occasion enregistre chaque année des records. L’année dernière, environ six millions automobiles ont changées de main. Mais sans le savoir, vous êtes peut-être au volant d’une épave roulante. Depuis plusieurs années, les scandales se multiplient. En 2015, 5000 voitures d’occasions gravement accidentées et mal réparées ont été revendues par des garagistes sans scrupules avec la complicité d’experts. En 2017, 1000 voitures dangereuses ont été rappelées par le Ministère de l’Intérieur. Ces méfaits ont déjà causé la mort d’un jeune homme de 19 ans. Les équipes de “Grand Reportages” ont donc voulu savoir si nous pouvions encore acheter et rouler en toute sécurité dans une voiture d’occasion. Cette enquête révèle comment, certains experts, garagistes, contrôleurs techniques et mêmes des voleurs de voitures ... parviennent toujours à remettre en circulation des milliers de voitures dangereuses chaque année...

Pendant plusieurs mois une équipe de “Grands Reportages” a suivi l’enquête d’une brigade de gendarmerie spécialisée dans l’automobile. Dans son viseur, un expert qui aurait autorisé la remise sur le marché de près de 2000 véhicules dangereux. Et quand les gendarmes les passent au crible, ils découvrent des épaves roulantes : trou dans le plancher, structure mal soudée, châssis ondulés, train arrière mal fixé … en cas de collision ces voitures se seraient pliées comme de vulgaires boites de conserves. Les propriétaires, qui avaient tous acheté ces voitures dans chez des garagistes pensant que c’était plus sûr, se retrouvent avec des voitures bonnes pour la casse. Par précaution, les gendarmes sont obligés de retirer ces véhicules de la circulation : « Ce qu’il faut vous dire c’est que l’on vous a sauvé la vie. »

L’expert soupçonné a contrôlé 1874 voitures en deux ans. C’est trois fois plus que la moyenne effectuée par ses collègues. Les enquêteurs le suspectent donc d’être de mèche avec les garagistes. Cet expert a accepté de nous parler. Il nous assure vérifier tous les véhicules trois fois, comme la loi l’y oblige, mais de façon express « je considère qu’une visite correcte un quart d’heure c’est largement suffisant ».

Nous avons aussi rencontré Franck, un voleur de voiture expérimenté. Sa spécialité, voler des voitures pour en réparer d’autres gravement accidentées. Ses clients sont des garagistes. Normalement ce sont les experts qui sont censés détecter ce genre de tricherie, mais Franck sait être convaincant. « Les experts, il suffit juste de glisser un petit billet en plus ! On leur donne trois cents euros et on n’a pas besoin de présenter de factures de pièces détachées du véhicule. » assure le jeune homme qui encourt 3 ans de prison.

Quand l’expert ne fait pas son travail, le contrôle technique est le dernier rempart contre les voitures épaves. Seulement, là encore, il y a une faille. Nous nous sommes rendus dans un contrôle technique avec une vieille voiture recalée à son dernier examen. Et vous allez voir comment nous sommes ressortis avec un contrôle technique en règle.

Enquête sur ces occasions en or, qui peuvent vous envoyer tout droit au cimetière.