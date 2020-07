L'été de “20h30 le samedi” : « Les bergers de l’Izoard », ce 25 juillet sur France 2

Pour la première fois, “20h30 le samedi” et “20h30 le dimanche” vous accompagnent tout l'été avec des séries inédites. Des portraits étonnants et passionnants de Français et de Françaises, des périples dans la "France de l'été" hors des sentiers battus mais aussi et surtout, de belles histoires... Au programme de ce samedi 25 juillet, « Les bergers de l’Izoard », un reportage signé Marc de Langenhagen, Yohan Perié et Guillaume Salasca

20h30 le samedi a rencontré Julien et Aurélie des berges unis par leur amour et leur métier. Comme chaque année à la mi-juin, ils ont pris la route de la montagne, depuis les Monts du Forez proche de Saint- Étienne, vers les fabuleux alpages des Hautes-Alpes, entre Briançonnais et massif du Queyras. C’est là, juste avant le Col de l’Izoard, dans une petite cabane de pierre, qu’ils ont posé leurs valises pour les 4 mois d’été, jusqu’à la mi-octobre. À leur arrivée : il faut reprendre ses marques et surtout faire le tour de l’alpage. Il faut savoir si la montagne est en bonne santé. Car comme dit Julien, « une montagne heureuse rend le troupeau heureux ». À propos de bonheur : Julien et Aurélie sont tellement amoureux de leur métier qu’ils se sont mariés au beau milieu de l’alpage, entourés de leurs 1500 moutons !