“13H15, le samedi” : « La pêche aux étoiles » de Christopher Coutanceau, ce 25 juillet sur France 2

À (re)découvrir ce 25 juillet dans “13h15, le samedi”, le portrait « La pêche aux étoiles » signé Francois-Julien Piednoir, Henri Desaunay et Smain Belhadj.

13h15 le samedi est allé à la rencontre du cuisinier Christopher Coutanceau qui vient d’obtenir le graal : une troisième étoile au Michelin. Cette étoile le propulse dans le cercle très fermé des chefs français triplement étoilés. Il doit cette récompense à sa cuisine, 100% marine, qui magnifie les produits de la mer : oursins, encornets à la truffe noire, sardines, chez lui on mange tout, même les arêtes !

Tout est pêché localement à la ligne, et il pêche lui aussi très régulièrement sur son propre bateau. Un principe, une philosophie, un engagement, afin de défendre les océans et lutter contre leur appauvrissement. Avec une association, Bloom, et d’autres chefs cuisiniers, il a même obtenu l’interdiction de la pêche électrique.

Les équipes de 13h15 le samedi l’ont suivi pendant plusieurs semaines jusqu’à l’obtention de sa troisième étoile: à la pêche, à la criée, où il est l’un des seuls à encore aller chercher les plus beaux produits pour sa cuisine.