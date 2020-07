“13h15, le dimanche” : portrait du Negresco de Nice, ce 26 juillet sur France 2

A (re)voir ce 26 juillet dans “13h15, le dimanche” sur France 2, le portrait « 37, Promenade des Anglais » de Karine Comazzi, Maxime Souville et Benoit Viudes.

C’est le dernier palace du début du XXe siècle à Nice, un vestige des années folles que les Niçois appellent leur "Tour Eiffel".

Le Negresco a été construit en 1912, il est devenu dès les années 50 un palace atypique grâce à la femme qui l’acquiert : Jeanne Augier. Une femme excentrique, patriote, éprise de culture et d’originalité. Avec passion et autorité, elle fait du Negresco un hôtel-musée entièrement voué à l’art et à l’histoire de France. Elle met à disposition de ses clients des portraits de Louis XIV et des sculptures de Nicky de Saint-Phalle pour qu’ils se cultivent.

Jeanne Augier a défendu pendant 60 ans la singularité et l’indépendance de son hôtel. Après sa mort le 7 janvier dernier, que va devenir le dernier palace privé indépendant ?

Le Negresco est estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Il suscite toutes les convoitises mais dans la baie, des anges veillent sur lui