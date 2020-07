L'été de “20h30 le dimanche” : portrait de Melha Bedia, ce 26 juillet sur France 2

Pour la première fois, “20h30 le samedi” et “20h30 le dimanche” vous accompagnent tout l'été avec des séries inédites. Des portraits étonnants et passionnants de Français et de Françaises, des périples dans la "France de l'été" hors des sentiers battus mais aussi et surtout, de belles histoires... Présentation du reportage diffusé ce dimanche 26 juillet.

L'été de « 20h30 le dimanche » propose ce 12 juillet « Moi, Melha, humoriste », un reportage de Lea Barraco, Clement Voyer, Elise Leynier.



À 29 ans, Melha Bedia, la sœur de Ramzy Bedia, est LA star montante de l’humour en France. Après s’être fait connaître sur scène, avec son spectacle de stand up détonnant « Fat and Furious », elle cartonne avec son film « Forte », initialement prévu pour une sortie cinéma, et finalement diffusé sur Amazon Prime Video. Avec son franc-parler, la jeune femme mène de front ses carrières de stand-uppeuse, de scénariste et d’actrice, et n’a pas fini de faire parler d’elle. 20h30 le dimanche a rencontré une jeune femme qui s’est imposée dans l’univers impitoyable de l’humour.