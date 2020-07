L'été de “20h30 le samedi” : « Claudia, marin-pêcheuse », ce 1er août sur France 2

Pour la première fois, “20h30 le samedi” et “20h30 le dimanche” vous accompagnent tout l'été avec des séries inédites. Des portraits étonnants et passionnants de Français et de Françaises, des périples dans la "France de l'été" hors des sentiers battus mais aussi et surtout, de belles histoires... Au programme de ce samedi 1er août, « Claudia, marin-pêcheuse », un reportage signé Sarah Oultaf, Jean-Baptiste Jacquet, Julian Izquierdo et Guillaume Salasca

Claudia est l'une des seules femmes marin-pêcheuses de la mer Méditerranée. Sa zone de pêche : le fameux étang de Thau, que localement, les habitants appellent le « Bassin ». 20h30 le samedi a suivi Claudia sur les rives de Marseillan, près de Sète. À la rencontre de cette mère de famille, au caractère bien trempé, qui a embarqué ses trois enfants dans l’aventure.