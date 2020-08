“13h15, le dimanche” : « Rungis, à tu et à toi », ce 2 août sur France 2

A (re)découvrir ce 2 août dans “13h15, le dimanche” sur France 2, le reportage « Rungis, à tu et à toi » signé Vincent Nguyen, Jean-Sebastien Desbordes et Mathieu Houel.

Rungis, ce nom n’évoque plus le nom du village de 500 âmes qu’il a été longtemps… Pour tous, il est le MIN, le Marché d’Intérêt National. Rungis est aujourd'hui le plus grand marché de produits frais au monde. Sur 234 hectares transitent chaque jour de quoi nourrir 12 millions de franciliens. Pendant 800 ans, ce marché était au centre de la capitale, aux Halles. Emile Zola l’appelait le « ventre de Paris » et Robert Doisneau a pleuré derrière son objectif quand, en 1969, ce lieu qu’il aimait tant a déménagé en banlieue.

Ce dimanche, les journalistes du 13h15 retracent l'histoire de ce marché et de ses entrailles. L'équipe nous emmène faire la connaissance de Sacha, acheteur des meilleurs produits pour des grands restaurants parisiens, Marc, le "roi de la pomme de terre" qui a écrit une chanson sur Rungis ou encore Francis, le baron de la boucherie. 13h15 part à la rencontre de tous ceux, jeunes et anciens, qui font l’âme de cet endroit unique au monde.