L'été de “20h30 le dimanche” : « Vieux amis, vieilles canailles », ce 2 août sur France 2

L'été de « 20h30 le dimanche » propose ce 2 août « Vieux amis, vieilles canailles », un document de Marie-Pierre Farkas, Frédéric Capron et Benoît Viudè.



Pour Claude Moine alias Eddy Mitchell, Jean-Philippe Smet alias Johnny Hallyday, et Jacques Dutronc, l’année 1960 est celle de leurs dix-sept ans. Les trois artistes en herbe rêvent alors en technicolor, jouent du rock et tentent d’imiter leurs maîtres : Elvis Presley ou Bill Haley, sur la scène du Golf Drouot. Mais aucun des trois n’aurait imaginé faire une si longue carrière. Soixante ans plus tard : trois carrières pleines, des dizaines de tubes entrés au patrimoine de la chanson française. Qui a parlé de retraite pour ces rockers ? Personne. Alors, ils sont partis en tournée. Les Vieilles Canailles ont célébré leur amitié sans faille sur scène en échangeant leurs succès devant leurs publics réunis. Et Johnny est allé jusqu’au bout de lui-même avec ses deux copains. Un trio d’adolescents qui ne sont jamais vraiment devenus adultes. Trois amis pour la vie.