L'été de “20h30 le samedi” : « Le Sacré-Cœur de Tokyo », ce 8 août sur France 2

“20h30 le samedi” et “20h30 le dimanche” continuent de vous accompagner tout l'été avec des séries inédites. Des portraits étonnants et passionnants de Français et de Françaises, des périples dans la "France de l'été" hors des sentiers battus mais aussi et surtout, de belles histoires... Au programme de ce samedi 8 août, « Le Sacré-Cœur de Tokyo », un reportage signé Marie-Pierre Farkas, Alexandre Marcellin, Matthieu Houel.

20h30 le samedi est allé à la rencontre de Laurence Masuwaka qui vient de l’Aveyron. Grâce à une vieille carte postale du Mont Fuji que sa grand-mère avait accroché au-dessus du comptoir de son bistrot à Montmartre, Laurence a appris le japonais. À Tokyo, lors d’un séjour linguistique, elle a rencontré son mari, dans le restaurant de nouilles soba où elle allait manger tous les jours. Il lui a fait la cour à la japonaise. Quand ils ont pu monter leur affaire, il lui a suggéré de reproduire le décor du bistrot de sa grand-mère à Montmartre. Ils ont ouvert « Chez André du Sacré-Cœur », un bistrot avec des nappes à carreau rouges et blancs où les Japonais mangent avec des fourchettes et reprennent les chansons de Piaf au son d'un accordéon. Depuis vingt ans, Laurence et Aïko ont jeté un pont entre l’Aveyron et le Japon. Ils n’ont fermé que deux fois. Pendant Fukushima, ils étaient devenus la cantine de ceux qui n’avaient plus de quoi se nourrir. Pendant le Covid, ils ont fermé quinze jours, ils espèrent vite reprendre les soirées musette.