Apolline de Malherbe aux commandes de la Matinale de RMC Découverte & RMC à partir du 24 août

À partir du lundi 24 août, Apolline de Malherbe prendra les commandes de la nouvelle matinale “Apolline matin” diffusée en direct sur RMC et en simultané sur RMC Découverte, du lundi au vendredi, de 06:00 à 08:30.

“Apolline matin” donnera rendez-vous aux téléspectateurs de RMC Découverte et aux auditeurs de RMC pour une nouvelle matinale info mêlant débats, réactions et interventions d’experts. Aux côtés de journalistes, Apolline de Malherbe apportera son regard quotidien sur l’actualité et intégrera les Français au centre de ces échanges.

Charles Magnien sera à ses côtés chaque matin de 06:00 à 08:30 et apportera sa répartie, ses infos et sa bonne humeur. Elle sera également accompagnée de Nicolas Poincaré avec sa chronique « Expliquez-nous » et de Marie Dupin avec sa rubrique « Dupin Quotidien ». Tous deux auront également deux nouveaux rendez-vous :

« Le portrait de Poinca » : chaque jour, Nicolas Poincaré dressera le portrait d’une personnalité qui fait l’actualité.

: chaque jour, dressera le portrait d’une personnalité qui fait l’actualité. « Allo Marie ? » : Marie Dupin répondra à une question posée par un auditeur ou un téléspectateur.

Parmi les nouveautés, le rendez-vous « Face aux auditeurs » où Apolline de Malherbe permettra aux Français d’interpeller directement les invités.