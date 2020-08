L'été de “20h30 le samedi” : « La gloire de mon grand-père », ce 15 août sur France 2

“20h30 le samedi” et “20h30 le dimanche” continuent de vous accompagner tout l'été avec des séries inédites. Des portraits étonnants et passionnants de Français et de Françaises, des périples dans la "France de l'été" hors des sentiers battus mais aussi et surtout, de belles histoires... Au programme de ce samedi 15 août, « La gloire de mon grand-père », un reportage signé Marie Pierre Farkas, Frederic Capron, Ghislain Delaval.

Nicolas Pagnol avait peur qu’on oublie Marcel, son Papé, et qu’on ne se souvienne plus que Manon des Sources, c’était Jacqueline Bouvier, sa grand-mère. Alors il a récolté des fonds pour sauver les 24 films que le temps menaçait d’effacer. « Marius » est en cours de restauration. Avec les amis de Marcel Pagnol et le soutien des amoureux de la Provence, il a décidé de reconstituer les décors de certains films : la ferme d’Angèle qui avait été construite dans la garrigue, près d’Aubagne pour le tournage du film, ou la voiture du Schpountz, une Peugeot 401 sublime qui fut la voiture de Pagnol et celle de Fernandel dans le film. Dans ces décors naturels aux senteurs de garrigue, Nicolas Pagnol raconte ce grand-père cinéaste, poète, académicien qui a fait chanter l’accent méridional dans le monde entier et rêvait de bâtir sur les terres de son enfance un Hollywood à la Française.