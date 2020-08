“Reportages decouverte” : « Les secrets des Champs-Élysées », dimanche 16 août sur TF1

On dit d'elle que c'est la plus belle avenue du monde : entre la Place de la Concorde et de l’Arc de Triomphe les Champs-Elysées concentrent des dizaines de restaurants, boutiques de luxe et palaces. Chaque jour plus de 300.000 personnes y passent mais ne voient pas forcément ce qui s’y passe. Pendant 6 mois une équipe de “Reportages decouverte” à filmé les coulisses de ces lieux mythiques.

Yannick Alleno est un chef français triplement étoilé, il est à la tête du Pavillon Ledoyen, un célèbre restaurant situé en bas des Champs-Elysées. Pour lui, l’avenue est un sanctuaire : « Sur l’axe des Champs-Elysées on trouve 8 restaurants étoilés, c’est unique au monde. Des gens traversent des océans pour venir goûter ici à votre cuisine ». De l’organisation d’une fête privée au coup de feu dans la cuisine en passant par l’élaboration d’une gigantesque fresque pour le plafond de son restaurant, nous suivons Yannick Alleno dans son quotidien à 100 à l’heure. Sigrid Séverin, elle, connaît l’Arc de Triomphe comme personne...elle en assure la maintenance. Chaque année plus d’un million de touristes visitent ce monument. Nous la suivrons lors de chantiers périlleux à 50 mètres de hauteur, où elle va devoir agir rapidement pour finir les travaux avant l’arrivée des premiers touristes sur le site. « L’ennemi du monument c’est l’humidité » explique t-elle, « c’est une course contre la montre ». 50 mètres plus bas...Le général Bruno Dary. Il est le responsable des cérémonies de ravivage de la flamme du soldat inconnu, au pied du monument. « Pour qu’une cérémonie se passe bien, tout doit être réglé au centimètre près » dit-il. Au pied de l’Arc il reçoit les plus hautes personnalités de l’état, mais aussi des classes de Seine st Denis. Un mélange détonant. Et des cérémonies, il y en a tous les jours ! Nous allons également suivre Roderick Levejac, le chef concierge du plus ancien palace des Champs-Elysées, le Georges V. Sa mission : répondre aux demandes des clients les plus exigeants. Voitures de collection ou grands crus mais aussi demandes farfelues, celui qui aime à se définir « comme un Saint Bernard pour ses clients » est un amoureux des Champs-Elysées où il travaille depuis plus de 30 ans. Mais cette fois une drôle de demande va mettre toute la conciergerie en ébullition. Un client important arrive avec sa fiancé et il souhaite que 250 peluches soient déposées sur leur lit... Mais les champs ce sont aussi d'autres réalités, moins joyeuses...Loin du faste, Alexandre Relizani est un sdf qui vit sur le fameux rond-point des Champs-Elysées. Ici tout le monde le connaît et une entraide s’est mise en place pour qu’il puisse bénéficier de quelques moments de confort relatifs. Mais Alexandre le sait, il doit rapidement trouver un logement. « Parfois des gens me disent c’est extraordinaire le petit stand que vous vous êtes construit ici ! Je dis non ce n’est pas extraordinaire, c’est la rue. En revanche les beaux immeubles autour de vous, ça oui c’est extraordinaire ! ».