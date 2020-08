“20h30 le dimanche” : « Les mariés de l’été », ce 16 août sur France 2

“20h30 le samedi” et “20h30 le dimanche” continuent de vous accompagner tout l'été avec des séries inédites. Des portraits étonnants et passionnants de Français et de Françaises, des périples dans la "France de l'été" hors des sentiers battus mais aussi et surtout, de belles histoires... Au programme de ce dimanche 16 août, « Les mariés de l’été », un reportage de Laura Lequertier, Clément Voyer et Anthony Santoro.

C'est un jour dont ils rêvaient depuis des mois : leur mariage. Mais la crise du coronavirus est passée par là, et pour de nombreux couples, il a fallu faire un choix : annuler ou maintenir la date, quitte à chambouler le programme à la dernière minute. C'est le pari qu'ont pris Jeanne et Michaël mais aussi Elise-Marie et Damien. 20h30 le dimanche a suivi tous leurs préparatifs jusqu’au jour J !

