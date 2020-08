“Grands Reportages” : « Croisière XXL », dimanche 23 août sur TF1

Chaque année, plus de 500 000 Français choisissent de voyager au fil de l’eau alors, pour les attirer, les armateurs ont la folie des grandeurs. Piscines, spa, salle de sport, restaurants à thème, tout est fait pour séduire les croisiéristes. Le temps d’une croisière nos équipes ont embarqué sur un de ces géants des mers : 306 mètres de long, 60 mètres de haut, et près de 5000 passagers à bord, le Diadema est un village de vacances flottant. Toutes les semaines, ce bateau de croisière sillonne la Méditerranée de Barcelone à Rome, en passant par la Sardaigne. Plongée dans les coulisses d’une croisière hors normes.

Christelle, Laurent et leurs filles sont des habitués. Ils ont fait dix-huit croisières en sept ans, et n’envisagent plus de voyager autrement : “On vit croisière. Il y les moments où on est en croisière et le reste de l’année, on prépare les futures croisières. C’est 100% du temps”. Ils dépensent plus de huit mille euros par an pour leur passion. Mais ce séjour va sortir de l’ordinaire : Christelle fêtera ses cinquante ans à bord, en grande pompe. Cette croisiériste fidèle nous fera découvrir les secrets du bateau.

Pierrette et Gérard ont toujours rêvé de fouler le pont d’un tel navire. Pour leurs soixante-dix ans, famille et amis leur ont offert le rêve de leur vie. Barcelone, Palma de Majorque, Rome, le couple de Marseillais compte profiter de chaque excursion organisée. Cela fait quinze ans qu’ils n’ont pas quitté le sol français : « Je n’aurai jamais eu autant d’émotion que depuis que je suis sur ce bateau ! On va se souvenir de ce voyage toute notre vie »

A bord, Francine, Françoise, Cindy et Claudine vont, elles aussi, découvrir un monde inconnu. Un voyage dont elles espèrent profiter au maximum afin d’oublier les difficultés du quotidien. Mais le gigantisme du bateau va les déstabiliser. “Ce n’est pas notre univers, le luxe on sait que ça existe, mais on est pas dans ces paillettes. Donc on va découvrir des choses qu’on ne connaît pas” explique Françoise. Pendant sept jours, ces 4 femmes qui partagent une suite de luxe avec jacuzzi et balcon, vont devoir apprivoiser ces nouveautés.

Dans les entrailles du navire, un autre monde fourmille : celui des membres du personnel. Charpentiers, couturières, électriciens, femmes de chambre, 1200 personnes s’affairent jour et nuit pour le confort des passagers. Stefano est le chef-cuisinier de l’ensemble de la flotte. Il se rend sur chaque navire pour inspecter les cuisines et vérifier la qualité des repas. “Les cuisiniers sont très encadrés. C’est une machine humaine. L’organisation est très stricte, très militaire, mais c’est la seule façon de réussir sur un bateau aussi démesuré” commente le chef. Les cuisines du Diadema seront-elles à la hauteur de ses attentes ?

Sara est l’une des dernières recrues de l’équipe d’animation. A 24 ans, c’est la première fois que la jeune Italienne travaille sur un bateau de cette taille. Elle va donc devoir faire ses preuves. De dix heures du matin jusque tard dans la nuit, l’animatrice doit divertir les 5000 passagers. “Je veux faire ce métier depuis que j’ai huit ans, c’est un monde de fêtes, de jeux, de soirées mais aussi c’est une grosse pression. Car il faut vraiment que tout le monde s’amuse”. Sara aura sept jours pour montrer ses talents d’animatrice à son chef.