France 2 diffusera la cérémonie en mémoire des Déportés et des victimes de la Shoah le 13 septembre à 10:45

Dimanche 13 septembre à 10:45, France 2 retransmettra en direct la cérémonie du souvenir en mémoire des Déportés et des victimes de la Shoah.

Instaurée à l’initiative du Rabbinat français au lendemain de la seconde guerre mondiale, la mémoire des victimes de la Shoah est commémorée chaque année la semaine précédant le nouvel an juif par un office solennel à la Grande synagogue de la rue de la Victoire. Organisée par le Consistoire de Paris et le Consistoire de France, les représentants de la Présidence de la République et des autorités officielles sont invitées à assister à cette cérémonie.

En présence du grand rabbin de France Haïm Korsia, Francis Huster lancera et commentera les différents temps forts de cette cérémonie dont le thème sera cette année la jeunesse pendant la Shoah. La violoniste Anne Gravoin accompagnera ce moment de mémoire. Des temps de prières, de chants, de recueillement, d’hommages se succèderont avec des allocutions de plusieurs personnalités dont le président du consistoire, Joël Mergui.

Au-delà de la communauté juive , c’est l’ensemble de la communauté nationale qui est invitée à se recueillir avec les survivants et les enfants des déportés dans le souvenir des disparus, morts sans sépultures, victimes de la barbarie nazie. Cette année, Steve Suissa, le producteur a souhaité donner une dimension nouvelle à cette cérémonie avec la lecture de lettres d'enfants déportés par des personnalités.