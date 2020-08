“13h15, le dimanche” : « Le Mont-Blanc, mythe éternel ? » & « Ici est tombé », ce 30 août sur France 2

A voir ou à revoir ce 30 août dans “13h15, le dimanche” sur France 2, deux reportages : « Le Mont-Blanc, mythe éternel ? » et « Ici est tombé ».

Le Mont-Blanc, mythe éternel ?

Ce dimanche, 13h15 nous emmène découvrir le Mont-Blanc, qui ne cesse d’attirer, d’impressionner et de fasciner. Berceau de l’alpinisme, il fait rêver à la fois par sa beauté et son histoire.

Un mythe éternel, aujourd’hui témoin du réchauffement climatique. L'équipe du 13h15 vous fera partager la passion de montagnards convaincus : guides de père en fils, alpinistes, cristalliers.

Vous allez revivre certaines pages parfois dramatiques de cette conquête. L’une des plus poignantes est celle de Vincendon et Henry : deux jeunes hommes partis pour l’ascension du Mont-Blanc en plein hiver et qui n’en sont jamais revenus.

Un reportage signé Jean-Sebastien Desbordes, Matthieu Martin et Anthony Santoro.

Ici est tombé

Août 1944, la capitale vit sa libération. Une page d’histoire que nous allons revivre avec Charles, René et Auguste, acteurs de cet événement. On ne le les connaît pas, mais ils sont les héros de ces jours où la ville s’est embrasée, combattante.

Des résistants inconnus dont les noms apparaissent sur des plaques de marbre accrochées sur les murs de Paris. Il y a plus de 1000 plaques, « Déjà vous n’êtes plus qu’un mot d’or sur nos places », a écrit Aragon.

Un document inédit, émouvant à la mémoire des mots d’or.

Un reportage signé Roger Motte, Nicolas Ducrot et Matthieu Houel.