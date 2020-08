Le bilan touristique en France est catastrophique, encore plus dans la capitale. Le secrétaire d'Etat en charge du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne l'invité du 19/20 ce lundi 31 août sur France 3 Paris Île-de-France pour faire le bilan.

Profondément affectée par la crise sanitaire, la fréquentation touristique du 1er semestre à Paris et sa région a perdu en moyenne 14,3 millions de touristes par rapport à la même période en 2019.

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat en charge du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie sera ce soir notre invité et répondra aux questions de Carla Carrasqueira. Il fera le bilan de cette saison, les perspectives, l'évolution et les conséquences du virus sur le tourisme...