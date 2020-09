“13h15, le samedi” : « Beyrouth, après l'explosion », ce 5 septembre sur France 2

A suivre ce 5 septembre dans “13h15, le samedi” sur France 2, le reportage « Beyrouth, après l'explosion » signé Edouard Mounier, Patrice Brugere et Anthony Santoro.

Cela fera plus de deux mois qu’une double explosion a ravagé une partie de Beyrouth, capitale du Liban. 188 morts, et toujours 7 disparus, plus de 6500 blessés et au moins 300 000 habitants qui sont depuis sans logements.

13h15 le samedi était sur place, quelques jours après le cataclysme. L'équipe a suivi le quotidien de libanais qui ont vécu le drame. Marie-Madeleine, infirmière en chef à l'Hôtel Dieu de Beyrouth soigne les blessés depuis l'explosion, un travail ininterrompu depuis le 4 août, jour du drame.

Certains habitants n’arrivent pas à se résoudre à quitter leur quartier dévasté. Les équipes du 13h15 ont rencontré Grace qui s’occupe de ses parents et essaie de les convaincre de quitter leur appartement ravagé.

Johnny, chef d’une PME immobilière, a tout perdu dans l’explosion. Ses 17 appartements en location sont tous détruits et ses 22 salariés se retrouvent sans travail. Il tente de relancer son entreprise malgré tout.

De son côté, le père Gabriel, organise avec ses paroissiens l’aide et le soutien aux habitants sinistrés et traumatisés de son quartier.

Entre colère et désarroi, chacun et chacune tentent de reconstruire leur ville et de surmonter le traumatisme.