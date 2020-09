L'été de “20h30 le samedi” : « La Reine du miel », ce 5 septembre sur France 2

A découvrir ce 5 septembre dans “L'été de 20h30 le samedi”, le reportage « La Reine du miel » signé Anne-Claire Danel, Benjamine Jeunehomme, Fanny Martino.

Béatrice Robrolle a 62 ans. Dans sa famille, on est apiculteur depuis quatre générations, et son fils Bruno prendra la relève. Ils produisent du miel à Ingrandes, en plein Berry, au cœur du Parc naturel de la Brenne.

Béatrice possède 500 ruches et elle maîtrise toute la chaîne de production du miel, de l'élevage des reines à la mise en pot et la vente. Lanceuse d'alerte, elle réalise aussi un important travail auprès des pouvoirs publics pour défendre la cause des abeilles, sentinelle de l’environnement, et de notre espèce.

20h30 le samedi a suivi Béatrice, la reine du miel, dans son combat.