Marie-Sophie Lacarrau présentera le JT de 13H de TF1 dès le mois de janvier 2021

C'est Marie-Sophie Lacarrau qui a été choisie par le Groupe TF1 pour succèder à Jean-Pierre Pernaut. La journaliste va rejoindre la rédaction et présentera l’édition du 13H semaine dès janvier prochain.

Forte d’un parcours journalistique très complet, tour à tour reporter sur le terrain, présentatrice des éditions régionales de France 3 Midi-Pyrénées, joker des JT de France 3 et France 2, puis titulaire du 13 Heures de France 2, Marie-Sophie Lacarrau prend les commandes de l’édition de la mi-journée la plus regardée d’Europe, avec l’équipe qui en fait le succès quotidien. Jacques Legros reste le joker de cette édition.

Pour Thierry Thuillier, Directeur Général Adjoint en charge de l’information du Groupe TF1 : « Avec Gilles Pélisson, nous sommes très heureux d’accueillir Marie-Sophie Lacarrau à la tête du JT de 13H. Son expérience à la tête de l’édition d’un journal TV, d’éditions spéciales d’information et de grandes émissions de prime time, associée à une solide connaissance du terrain et des régions, constituent des atouts très forts pour porter haut les couleurs du 13H. Avec l’équipe qui fait son succès, elle incarnera le changement dans la continuité dans cette nouvelle page que la rédaction de TF1 s’apprête à écrire. Je fais confiance à Marie-Sophie pour continuer à développer le lien unique de ce rendez-vous avec le public, avec le professionnalisme qu’on lui connaît et sa personnalité chaleureuse.»

Pour Marie-Sophie Lacarrau : « C’est un immense honneur et une grande fierté de rejoindre la rédaction de TF1 et de succéder à Jean-Pierre Pernaut. Je remercie Gilles Pélisson et Thierry Thuillier de leur confiance et j’ai hâte de me mettre au travail avec l’équipe du 13h. Je remercie aussi la rédaction de France 2 et France Télévisions pour ces 4 dernières belles années.»

Biographie de Marie-Sophie Lacarrau :

Née le 20 septembre 1975 à Villefranche de Rouergue, mariée et mère de deux enfants, Marie-Sophie Lacarrau démarre sa carrière de journaliste après des études de lettres modernes à Toulouse.

De 1996 à 1999, Marie-Sophie Lacarrau multiplie les expériences en presse écrite (Midi Libre) et en télévision à LCI, M6, puis Télé Grand Tourisme, Eurosport et La Chaîne Météo.

Elle intègre France Télévisions en 2000, en tant que reporter pour France 3 Quercy Rouergue, puis France 3 Midi-Pyrénées. Marie-Sophie présente son premier JT à France 3 Midi-Pyrénées pendant les fêtes de Noël 2005. De 2006 à 2016, elle présente les 12-13 et 19-20 de France 3 Midi-Pyrénées.

Elle devient joker de Catherine Matausch (JT du week-end) été 2010, puis de Carole Gaessler au 19-20 de France 3, de septembre 2010 à août 2014, avant de devenir celui d’Elise Lucet au 13H de France2 de 2014 à 2016.

Depuis septembre 2016, Marie-Sophie Lacarrau est la présentatrice titulaire du JT de 13H de France 2. Dans ce cadre, elle présente les éditions spéciales de la rédaction parmi lesquelles le défilé du 14 juillet, les éditions consacrées à Jacques Chirac, Notre Dame de Paris, ainsi que des grandes émissions Le Sidaction, la cérémonie des Molières, Les Victoires de la Musique, Ensemble pour les Antilles, Noël avec nos soldats, la dictée pour tous…. Depuis 2019, elle présente également l’émission Prodiges.

A partir du 4 janvier 2021, Marie-Sophie Lacarrau présente le JT de 13H de TF1.