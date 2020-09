“20h30, le samedi” : le retour du péplum, ce 19 septembre sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… “20h30 le samedi”» revient cette semaine sur les péplums d’hier et d’aujourd’hui.

Le jour où > Serge Gainsbourg joue le méchant dans des péplums

Dans les années 60, le succès en tant qu’auteur et compositeur se fait attendre pour Serge Gainsbourg. Il sait que ses oreilles décollées, et ce qu’il appelle lui-même sa tête de chou ne sont pas forcément des atouts. Pourtant c’est ce physique peu ordinaire qui va lui permettre d’avoir une carrière au cinéma, dans un genre très à la mode à l’époque, le péplum antique.

“20h30 le samedi” raconte comment Serge Gainsbourg la tête de chou est devenu la star des péplums.

Actu > Le péplum à la sauce Kheiron

Après le succès de Gladiator dans les années 2000, et plus récemment de la série Rome sur HBO, le réalisateur français Kheiron a décidé de faire son péplum.

C’est son 3ème film, et il s’essaie cette fois à la toge romaine, mais avec son humour, et un casting impressionnant : Thierry Lhermitte, Gérard Darmon, Ramzy Bedia, Bérengère Krief... Le film « Brutus vs César » devait sortir en avril en salles, mais la crise sanitaire est passée par là. Le film sort le 18 décembre, non pas en salles, mais directement sur une plateforme de streaming.

“20h30 le samedi” était dans les coulisses du tournage du péplum à la sauce Kheiron.

Bonus > Quand Serge rencontre Petula Clark

Gainsbourg aurait pu réellement faire carrière dans le rôle du méchant, mais c’était sans compter sur une rencontre, marquante, avec celle qui lui a mis le pied à l’étrier dans la chanson, Petula Clark.