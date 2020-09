“Grands Reportages” : « Un été pas comme les autres… en Bretagne », dimanche 20 septembre sur TF1

L’été 2020 restera pour beaucoup un été particulier…celui des vacances de l’après confinement. Durant tout l’été, les français ont tenté de retrouver une vie normale. Mais le virus est toujours présent. Les équipes de “Grands Reportages” ont suivi les vacances de 4 familles, en Alsace, au pays Basque, sur la côte d’azur et aujourd’hui, pour ce dernier épisode, en Bretagne.

Relativement épargnée par l’épidémie au printemps, la région s’est imposée comme la grande gagnante des vacances, avec une fréquentation en hausse grâce aux touristes français. Mais LA destination de l’été a aussi fait la une de l’actualité avec l’apparition de nombreux clusters et la menace d’une deuxième vague. Pendant tout l’été, “Grands Reportages” a suivi une famille en vacances sur la côte d’Emeraude, entre Dinard et Saint-Malo. Avec les Bréard, nous irons à la rencontre de ces professionnels du tourisme et ces commerçants qui se sont battus tout l’été pour sauver leur saison et leur affaire. Chronique d’un été breton plein d’imprévus.

Depuis dix ans, Alexandra, infirmière libérale, Fabien, patron de bar, et leurs trois enfants, originaires de Dol-de-Bretagne, se rendent au même camping à Dinard, “leur deuxième adresse” en bord de la mer à 30 minutes de chez eux. « C’est notre petit coin de paradis, pas besoin de prendre l’avion et de faire des milliers de kilomètres pour découvrir cette côte magnifique ». Mais la Covid va réserver à ces Bretons un été bien particulier. D’autant que la famille va vivre séparée puisque le papa doit travailler sept jours sur sept pour remettre à flot son bar.

Pour Coralie et Corentin, les deux jeunes patrons du camping, la saison s’annonce également compliquée après un confinement éprouvant. Ils ont repris cet établissement municipal il y a un an et y ont investi 700 000 euros, la Covid tombe donc particulièrement mal. Ils espèrent que les touristes seront au rendez-vous mais pas question que leur camping se transforme en cluster. « On ne veut surtout pas refermer. On a rappelé toutes nos équipes, on ne peut pas se permettre de les renvoyer, une deuxième fois dans l’année ».

Tony, lui aussi, a monté son restaurant il y a un an. Il avait tout refait à neuf mais la Covid lui est tombé dessus. Pour rouvrir, il a dû se séparer d’une partie de son équipe, dont la pièce maitresse : son chef cuistot. Pour faire des économies, il a dû casser ses prix et passer aux fourneaux. « On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, il faut absolument réussir la saison ».

Alexandra, elle, fait sa première saison à la police municipale de Saint-Malo, destination touristique numéro un de la Bretagne avec un million de visiteurs l’été. Finaliste de l’émission Koh Lanta, elle a d’abord été chargée de faire respecter, avec bienveillance, la distanciation sociale. « Il faut que les vacanciers profitent de leurs vacances, que l’économie reparte, c’est ça le plus important, avec la santé évidemment ! », disait-elle au début de la saison. Mais l’obligation de porter un masque dans les ruelles de Saint-Malo, décidée au cours de l’été, va sérieusement lui compliquer la tâche…