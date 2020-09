“Votre Instant Politique” : nouveau rendez-vous politique sur Franceinfo avec David Delos

Nouveauté sur franceinfo canal 27 à partir du 21 septembre : “Votre Instant Politique”, un grand rendez-vous politique en direct, présenté par David Delos, du lundi au vendredi de 19:00 à 20:00.

Durant 45 minutes, une personnalité politique est à la fois interrogée sur l'actualité du moment et confrontée aux enjeux de long terme de la société française. Dans cette nouvelle émission qui donne une large place à l’interactivité avec le public, on découvrira grâce aux réponses qu’il apportera sa vision, ses ambitions et ses solutions pour la France.

Au menu de cette émission présentée par David Delos, qui rejoint la famille de franceinfo en cette rentrée 2020, l'invité sera confronté aux questions de Gilles Bornstein, puis débattra avec un membre de la société civile pour aller au fond d’une problématique.

Adrien Rohard relaiera les questions posées par une vingtaine de citoyens issus de toutes les régions, de tous les milieux, de toutes les opinions.

Le hashtag #vipol est ouvert à tous ! Les internautes peuvent réagir en direct et poser leurs questions.

Pour son premier numéro, “Votre Instant Politique” reçoit Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti Socialiste.

Quel logiciel pour la gauche de gouvernement ? Quelle réponse sur la sécurité ? Et les alliances ? Les verts : alliés ou concurrents ? Jean-Luc Mélenchon : ami ou ennemi ?

Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique, viendra conclure l'émission et posera les questions complémentaires à l'invité.