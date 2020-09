Julian Bugier succède à Marie-Sophie Lacarrau au 13H de France 2 à partir de janvier

Après le départ de Marie-Sophie Lacarrau pour TF1, c'est Julian Bugier qui présentera le 13H de France 2 en semaine à partir du mois de janvier.

Fort de son expérience aux commandes des spéciales de l’information de France Télévisions (comme les grandes cérémonies et les commémorations) et de 9 ans passés en tant que joker du 20H de la chaîne, Julian Bugier a su tisser des liens étroits avec les téléspectateurs.



Né à Blois en 1981, Julian Bugier débute sa carrière sur Bloomberg TV, une chaîne française basée à Londres et spécialisée dans l’économie et la finance. Il apprend à y faire du reportage et du terrain et découvre le métier de présentateur. En 2005, il intègre les équipes de BFM TV, nouvelle chaîne du PAF, où il présente notamment le journal de l’économie avant de rejoindre I>Télé en 2009 où il est successivement en charge de « La matinale du week-end », de la tranche 17h-19h et du 17h-20h.

Il rejoint France 2 en 2011 et devient le joker de Laurent Delahousse à la présentation des journaux du week-end puis celui de David Pujadas pour le 20H semaine. En parallèle, France 2 lui confie la présentation des émissions spéciales et des grands événements de l'info. Depuis septembre 2015, il présente aussi le magazine de consommation hebdomadaire "Tout Compte fait" et à partir de juillet 2017, on lui confie le magazine « Cellule de crise ». Il est également aux commandes du 18/20 d'Europe 1 depuis le 24 août dernier.



Karine Baste-Regis, qui s’est illustrée à la matinale de franceinfo canal 27 et qui présente depuis un an les JT de Télématin, assurera à partir de janvier, les remplacements d’Anne-Sophie Lapix au 20H de France 2 en semaine, en tant que présentatrice joker.



Pour Laurent Guimier, directeur de l’information de France Télévisions : "Julian Bugier et Karine Baste-Régis sont de solides incarnations de nos tranches d’information depuis plusieurs années. Ces deux nominations témoignent de notre capacité à promouvoir les talents internes de France Télévisions. Ils porteront, j’en suis certain, notre ambition éditoriale toujours plus haut."