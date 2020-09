Hommage à Juliette Gréco sur France 2 et France 3 ce week-end

Les antennes de France Télévisions rendent hommage ce week-end à la grande carrière de Juliette Gréco qui vient de nous quitter.

Icône de la chanson française, muse parisienne, comédienne, Juliette Gréco a marqué le public tout au long de sa vie.

Depuis l'annonce de sa disparition, les rendez-vous d'information de France 2, France 3 ainsi que France Info Canal 27 et franceinfo.fr/culturebox reviennent sur la carrière exceptionnelle de l'artiste.

Sur France 2

Vendredi 25 septembre à 20:40 - “Basique”

L'émission consacrera une Spéciale Juliette Gréco.

Samedi 26 septembre à 23:30 “On est en direct”

Un des artistes du nouveau rendez-vous de Laurent Ruquier rendra hommage en plateau à Juliette Gréco en interprétant l'un de ses titres phares.

Sur France 3

La chaîne modifie sa programmation avec une soirée continue :

Vendredi 25 septembre à 21h05 "Juliette Greco, une femme libre"

Un entretien mené par Stéphane Bern.

Quels sont les secrets de cette femme qui a traversé les époques, qui est allée, sans hésiter, à contre-courant de ce qui se disait, de ce qui se faisait, sans jamais être mise au pilori. D’où tient-elle sa force ? Par quel miracle a-t-elle attiré à elle toutes ces personnalités, tous ces talents ? Comment a-t-elle fait pour tenir le cap ?

A 88 ans, l’icône de la chanson française a décidé de faire ses adieux à la scène : comme pour les amours qu’elle délaisse avant qu’ils ne soient définitivement éteints.

Elle se raconte dans cette longue interview accordée à Stéphane Bern.

Vendredi 25 septembre à 22:40 "Bonjour Tristesse"

Un film de 1958, réalisé par Otto Preminger. Avec Jean Seberg, David Niven, Deborah Kerr, Juliette Gréco...

Une lycéenne insouciante passe l’été de ses 17 ans dans une belle villa de la Côte d’Azur avec son père Raymond, un veuf quadragénaire, riche et attirant, et la dernière conquête de ce dernier, Elsa, une jeune femme. Très complices, le père et la fille veulent vivre sans contraintes, vouant les jours à la frivolité et au bon temps. L’arrivée d’Anne, une amie de Raymond qui a accepté contre toute attente une invitation, vient rompre cette harmonie. Un combat subtil commence entre les trois femmes…