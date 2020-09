“20h30, le samedi” se met à nu, dans le plus simple appareil, ce 26 septembre sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… “20h30 le samedi” revient cette semaine sur le rôle hypnotique de Sharon Stone dans le film « Basic Instinct », et comment la nudité fait débat d’hier à aujourd’hui, pas uniquement au cinéma.

Le jour où > Sharon Stone décroche le rôle de sa vie dans « Basic Instinct »

C’est un des films les plus rentables des années 90…et c’est surtout la naissance d’une star. Sharon Stone, jusqu’ici actrice de second plan, y joue le rôle sulfureux d’une romancière accusée de meurtre. Avant même sa sortie en 1992, ce thriller érotico-hitchcockien suscite la controverse, notamment parce que l’actrice n’hésite pas à montrer son anatomie dans une scène sulfureuse, devenue mythique.

« 20h30 le samedi » raconte la naissance d’une star.

Actu > Pourquoi se mettre à nu ?

Presque 40 ans plus tard, la nudité est un sujet toujours aussi clivant, pas seulement au cinéma... Fin août, trois jeunes femmes qui bronzaient seins nus sur une plage dans les Pyrénées-Orientales, ont été sommées par les gendarmes de se rhabiller.

Il y a 15 jours, une jeune femme s’est vue refuser l’entrée du Musée d’Orsay en raison de son décolleté.

En parallèle, la France est la destination naturiste la plus prisée au monde, et plus de 2 millions de Français en sont adeptes. La crise sanitaire n’a pas freiné cet engouement, bien au contraire. Pourquoi se mettre à nu, et jusqu’où ?

« 20h30 le samedi » donne la parole à ceux qui ont choisis de se mettre à nu.

Bonus > Le premier nu de la télévision

Et à la télévision, savez-vous de quand date le 1er nu ? Le 29 janvier 1961, les téléspectateurs médusés de la chaîne unique de télévision découvrent la silhouette furtive mais dénudée d’une actrice.... scandale et réaction, c’est ce soir-là qu’est né l‘idée du fameux Carré blanc, l’ancêtre de la signalétique.