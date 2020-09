“13h15, le dimanche” : « L'Académie du crime » & « Voyage en démesure » ce 27 septembre sur France 2

A découvir ce 27 septembre dans “13h15, le dimanche” sur France 2, deux reportages : « L'Académie du crime » (inédit) et la rediffusion de « Voyage en démesure ».

L'académie du crime

Direction les Etats-Unis, à moins de deux mois de l'élection présidentielle. La police, taxée de racisme, impossible à réformer, est au cœur de la campagne.

13h15 s’est intéressé à une facette méconnue de l’institution : nous nous sommes rendus à l’Académie de police criminelle du Tennessee, la plus réputée des Etats-Unis. Fondée par la célèbre auteur de polar Patricia Cornwell, cette école d’investigation plonge ses élèves dans des affaires de meurtre d’un réalisme troublant. Les officiers de police viennent de tout le pays, mais aussi d’Europe et d’Asie pour y suivre un programme de 10 semaines de cours. Une immersion complète qui leur permettra de se former aux meilleures techniques d’enquête auprès des meilleurs professeurs.

Un document signé Florent Muller, Bertrand Guez et Matthieu Parmentier.

Voyage en démesure

Cet été, beaucoup de Français ont passé leurs vacances dans l'Hexagone. Un secteur est particulièrement sinistré : celui de la croisière. Des paquebots à quai pendant des mois, et des images désastreuses comme celles de voyageurs en quarantaine sur le Diamond Princess. Jusqu'ici pourtant, le succès des croisières ne s'était jamais démenti. En Europe, ils sont désormais plus de sept millions à voyager chaque année sur ces immenses resorts flottants, un chiffre qui a doublé en dix ans.

Il y a quelques mois, 13h15 le samedi était monté à bord du Costa Diadema pour tenter de comprendre cet engouement, mais aussi ses conséquences sur l'environnement. Si les croisières génèrent chaque année 20 milliards d'euros de retombées économiques sur le continent, cette activité a un prix pour les populations des grandes villes portuaires comme Barcelone, Venise ou Marseille, confrontées au tourisme de masse et à une importante pollution. Face aux protestations des habitants et à une opinion publique de plus en plus sensible aux questions environnementales, l'industrie de la croisière commence à s'adapter.

Un reportage de Maxime Bénéteau et Fabien Lasserre.