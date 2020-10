“Reportages découverte” : « Un été sous les étoiles », dimanche 4 octobre sur TF1

La France est le paradis du camping. Avec 8000 établissements, notre hôtellerie de plein air est la première d’Europe. Il y a les établissements familiaux, comme le camping de La Bretonnière, dans l’arrière-pays vendéen. Un écrin de verdure pour campeurs authentiques. Et puis, il y a les géants… qui promettent un été survolté, comme Les Tamaris... sur la côte méditerranéenne. En mobil-home ou sous la tente, en bord de mer ou à la campagne... deux visions des vacances pour un même objectif : vivre un été inoubliable, sous les étoiles.

Sur les 165 emplacement de leur camping, Aline et Régis accueillent principalement des habitués. Beaucoup sont étrangers, mais cette année, à cause de la pandémie, le couple mise sur une clientèle nationale, qu’il espère séduire grâce à de nouvelles animations. « Merci pour les mails que vous m’avez envoyés, les coups de fil, les messages pendant le Covid, Vous êtes tous plus que des clients ici, vous comptez beaucoup pour moi et pour Régis aussi ! »

Richard et Sonia sont des fanas de camping. Ils vont passer deux semaines à La Bretonnière. Depuis plus de 20 ans, ces nantais sillonnent la France tous les deux. Mais cette fois, « Bon on a plus qu’à installer notre caravane, notre toile de tente, notre petite toile de tente, notre tonnelle, le auvent... » ils sont venus en famille et vont devoir loger 8 personnes…et deux chiens !

A 800 km de là, sur la côte méditerranéenne, Bertrand et sa femme Elodie pilotent un complexe géant de 500 mobile Home. Pour accueillir et divertir des vacanciers très éprouvés après un printemps compliqué, ils sont sur tous les fronts. Et cette année, ils n’ont pas eu le temps de former leurs équipes de nettoyage ! « Allez accélère Inés, parce que là, 1h30 pour nettoyer un mobil-home c’est pas bon. Là le début de matinée, c’est tendu. C’est tendu et ça va pas assez vite à notre goût. Donc on va faire accélérer un peu tout le monde ».

La famille Burner vient pour la première fois dans cet immense complexe. « L’objectif de ces vacances ? » s’interroge Cyril, le père. « Repos, repos, repos… apéro aussi. Bah ouais se reposer surtout avec cette année qui a été difficile avec l’esprit covid là c’est vrai que c’était pas évident ». Pendant deux semaines, avec leurs trois enfants, ils vont tester toutes les animations à leur disposition. Avec une préférence pour les toboggans géants !