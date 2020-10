“20h30, le samedi” : Ray Charles et son ami de Montmartre, ce 3 octobre sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… “20h30 le samedi” revient ce 3 octobre sur la rencontre étonnante entre le grand Ray Charles et un serrurier de Montmartre...

Le jour où > Un habitant de Montmartre devient le grand ami de Ray Charles

Un petit garçon découvre par hasard la musique de Ray Charles… Il se fait une promesse : rencontrer un jour son idole. A la fin des années soixante, Ray Charles vient à Paris pour une série de concerts. Le petit garçon, devenu serrurier à Montmartre, va monter un stratagème incroyable pour approcher "The Genius". C’est l’histoire d’une amitié inattendue… qui a duré toute une vie.

Actu > Le cabaret Chez Michou rouvre ses portes

Avec la disparition de Michou, le 28 janvier 2020, à l’âge de 88 ans, Montmartre a perdu un morceau de son âme, une de ses figures emblématiques. L’"homme en bleu" était l’ami des stars, la coqueluche du Tout-Paris, mais aussi des anonymes. Neuf mois après sa mort, son cabaret a ouvert à nouveau ses portes. "20h30 le samedi" raconte Michou d’hier à aujourd’hui…

Bonus > Montmartre en freestyle

Montmartre inspire encore et toujours… et pas uniquement les artistes. Abou Traoré fait du football freestyle, des figures avec son ballon au pied de la Butte et ses vidéos font des dizaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux…