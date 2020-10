“20h30, le dimanche” : les invités de Laurent Delahousse, ce 4 octobre sur France 2

Chaque semaine, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre ainsi que live musical. Voici les invités que recevra Laurent Delahousse ce dimanche 4 octobre dans “20h30, le dimanche” sur France 2.

Rencontre avec le photographe Jean-Marie Perrier qui publie, le 28 octobre 2020, Déjà hier : une année sur Instagram (éd. Calmann-Lévy) et le journaliste et écrivain Philippe Labro en librairie avec J'irais nager dans d'autres rivières (éd. Gallimard). Deux grands témoins qui reviennent sur les rencontres iconiques de leurs vies, l'un avec des photos et l'autre avec des mots...

Carla Bruni est accueillie sur le plateau à l’occasion de la sortie, le 9 octobre 2020, de son nouvel album qui signe son "retour dans la langue de Molière", trois ans après French Touch, tout en anglais.

Le Live de "20h30 le dimanche" : Carla Bruni interprète, aux côtés du musicien Albin de la Simone, un extrait de son nouvel album qu'il a réalisé.