“13h15, le samedi” : « Paires et mères », reportage sur la PMA, ce 10 octobre sur France 2

A découvrir ce 10 octobre dans “13h15, le samedi” sur France 2, le reportage « Paires et mères » signé Florence Helleux et Anthony Santoro.

A l'heure où le projet de loi bioéthique fait débat, 13h15 nous emmène dans les pas de deux couples de femmes qui sont devenues mères sans que la loi ne les y autorise.

L'équipe de 13h15 a suivi Virginie et Magali, ainsi que Cécile et Flavia… Deux couples qui, pour avoir un bébé, ont mis tous leurs espoirs et toutes leurs économies dans une PMA (procréation médicalement assistée) à l’étranger, les unes en Belgique, les autres au Danemark. Traitements médicaux, allers retours à l'étranger de dernière minute, illégalité de leur démarche, regard de leurs proches et confinement…

L'équipe de 13h15 les ont suivies pendant près d’un an dans ce long chemin.