“13h15, le dimanche” : « Le feuilleton des français » saison 8, épisode 2, ce 11 octobre sur France 2

A découvrir ce 11 octobre dans “13h15, le dimanche” sur France 2, le 2ème épisode de la 8ème saison du « Feuilleton des français » préparé par Cyril Zha, Laura Lequertier, Thibaud Pomares et Thomas Courcelle.

Tout d'abord, l'émotion de tout un village, Saulnot en Haute-Saône, où officie le médecin généraliste Patrick Laisne. A 71 ans, c’est décidé, il ferme les portes de son cabinet médical, sans avoir trouvé de successeur, après 30 ans de bons et loyaux services.

Émotion aussi à Béthune, et colère, où les 860 salariés de l’entreprise de pneus Bridgestone ont appris la fermeture de leur usine. Céline et son mari Jérôme y ont fait toute leur carrière. Ils s’inquiètent pour leur avenir…

Nous retrouvons nos jeunes boulangers Léa et Alexandre qui, un an tout juste après l’ouverture de leur boulangerie en Normandie à Beauvoir-en-Lyons, s’apprêtent à ouvrir leur nouvelle boutique, non loin, à Forges-les-Eaux. Et les voilà désormais à la tête d’une petite équipe de 5 personnes !

Une autre carrière qui prend forme, celle du coureur cycliste Guillaume Martin, athlète accompli et diplômé de philosophie, arrivé 11ème et premier Francais au classement final du Tour de France. Voilà plusieurs mois que nous nous sommes glissés dans sa roue. Retour sur cette trajectoire hors norme…