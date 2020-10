“Grands Reportages” : « Au cœur de la justice des mineurs », dimanche 11 octobre sur TF1

Les tribunaux des enfants sont des lieux uniques dans lesquels se jouent bien souvent l’avenir des mineurs. Dans la Somme, 3300 enfants font face à la justice chaque année. Exceptionnellement, le juge, mais aussi le procureur, les avocats spécialisés et les éducateurs… tous nous ont ouvert leurs portes aux équipes de “Grands Reportages” pendant plusieurs semaines… pour mieux faire comprendre leur combat quotidien.

Djamila Berrichi est juge des enfants. Sur son bureau, 400 dossiers d’assistance éducative, pour des mineurs en danger « On est vraiment au cœur de l’humain, on entre vraiment dans l’intimité des familles, toujours dans le but évidemment de prendre une décision qui soit la plus adaptée possible à la situation… ». Une fois par mois, elle revêt sa robe noire de magistrat, et investit la grande salle d’audience du tribunal. Face à elle, les mineurs qui vont être jugés. Le moment est solennel, et la décision qu’elle va prendre, va changer la vie de ces jeunes gens…

Mariette Auguste, est vice-procureur en charge des dossiers des mineurs. Elle défend les intérêts de l’état. « Nous, notre contentieux ça touche la famille, les enfants, avec des choses parfois assez douloureuses… on essaye de mettre de côté les affects pour travailler, mais parfois on y pense, parfois j’ai du mal à m’endormir le soir… »

Thomas Louette est avocat. Il assiste de nombreux mineurs. Certains, comme Damien lui donne du fil à retordre. « La réalité te rattrape, et tu réfléchis lorsque tu es au tribunal malheureusement, c’est le problème. Donc cette spirale, il faut qu’elle cesse, parce qu’au bout du tunnel c’est la détention. »

Eric Montigny, passe beaucoup de temps sur les routes de la Somme. Educateur à la protection judiciaire de la jeunesse, il suit 25 jeunes qui attendent de comparaître devant le tribunal. « Dans 6 mois, je fais un retour à la juge et je lui explique ce que t’as fait pendant ces 6 mois au niveau de l’activité. Si ça s’est bien passé, la peine elle sera plus clémente. C’est logique. Par contre, si ça se passe pas bien, à ce moment-là, bah voilà, tu vas te faire cartonner… »

Le Centre Educatif Fermé de Ham, dernière étape avant la prison. Le juge pour enfant y a envoyé Damien, mais le jeune homme, n’a pas laissé un bon souvenir. Une dizaine de jeunes multirécidivistes y vivent, pour 22 éducateurs. Xavier est l’un d’entre eux. « On essaye de leur redonner quand même déjà une confiance en eux, parce que la plupart d’entre eux ont été rejetés de partout, ils ont fait multi foyers, ils ont connu l’incarcération, ça s’est toujours mal passé. ».

« On ne peut pas faire ce métier sans vraiment s’impliquer à 110% parce qu’on y laisse quelque chose de soi. » avoue Djamilla Berrichi.