“Reportages découverte” : « L’union fait la force ! », samedi 17 octobre sur TF1

Trop grand. Trop fou. Trop dur. Combien de projets ou de rêves se sont évanouis car c’était trop pour une femme ou pour un seul homme... Mais quand les entraves paraissent insurmontables, que l’espoir semble avoir déserté, l’union des bonnes volontés peut permettre d’accomplir l’impossible ! Pendant près d’un an, une équipe de “Reportage Découverte” a suivi des hommes et des femmes qui se sont unis pour réaliser l’impossible. Des Français pour qui l’union a fait la force et qui, ensemble, sont arrivés à mener à bout des projets que beaucoup pensaient inaccessibles.

Une vie qui s’effondre sous leurs yeux en quelques minutes, submergée par les flammes.

Les Haupert sont une famille de boulangers installée à Anderny (Meurthe-et-Moselle). Laurent, le père, pétrit le pain. Sarah, la mère, s’occupe de la boutique. Forts du succès de leur commerce, ils s’apprêtent à ouvrir une nouvelle affaire dans un village mitoyen quand un voisin débarque paniqué dans leur maison, leur intimant l’ordre de sortir au plus vite. Les premières flammes lèchent le toit, et petit à petit, tout le reste part en fumée. La boulangerie. La maison. Il ne reste rien, juste un amas de décombres calcinés… Et toute une vie à reconstruire. “C’est pas possible. On va avoir du mal, il va falloir tout recommencer à zéro… Qu’est-ce qu’on va faire ?”, s’interroge Sarah. Où dormir ? Où manger ? Comment subsister sans l’argent de leur boulangerie ? Et comment ouvrir au plus vite leur nouvelle boutique qui nécessite des travaux dantesques ?

Le village, les amis et la famille vont devoir se mobiliser pour leur venir en aide car sans eux, l’horizon s’assombrit… Et grâce à tous ces soutiens… en quelques mois, une nouvelle boulangerie sera sur pied.

À Rochefort-sur-Loire, charmant village de 2400 habitants près d’Angers, tous vivent avec un souvenir douloureux vieux de 50 ans. En 1969, 19 enfants perdent la vie dans un hameau voisin, happés par le fleuve. Dans la foulée, le “plan des mille piscines” est lancé afin de ne plus jamais revivre pareil événement. Un bassin d’apprentissage est construit à Rochefort et chaque gamin des environs vient y faire ses classes. Mais l’enceinte est désormais vétuste et sa rénovation coûterait plusieurs centaines de milliers d’euros. Une somme que personne ne veut débourser. Ce bassin s’apprête donc à mourir. Mais c’était sans compter sur la mobilisation de tout le village derrière Sandrine, qui a pris la tête du collectif de soutien. “Les enfants ont l’habitude de venir en bateau à l’école quand c’est inondé. S’il y en a un qui tombe du bateau, il faut qu’il sache nager. C’est pour ça qu’on se bat tous ensemble, tout le village, pour garder notre piscine.” Tout le monde redouble d’investissement et d’ingéniosité pour attirer l’attention de Roxana Maracineanu, ministre des Sports et ancienne nageuse, et pour sauver sa piscine...

À l’Abord’Âge ! C'est par ce néologisme-valise que quatre seniors, âgés de 60 à 71 ans, ont décidé de désigner leur défi fou et inédit : traverser l’Atlantique... à la rame ! Deux mois sur une mer parfois inhospitalière, confinés dans les 8,65m de longueur de leur embarcation et 5 000 km sans assistance pour rallier la Martinique depuis les Îles Canaries. Pour raconter ce qui les a poussés à entreprendre pareille extravagance, Bernard et les trois Philippe serinent le même message : "Bien vieillir, c'est possible ! Je vous assure qu'on n'est pas fini quand arrive la retraite. On croit tous les quatre qu'il est possible de faire plein de belles choses à nos âges et on aimerait le transmettre au plus grand nombre". Autre source de motivation pour le quatuor : s'ils atteignent les côtes martiniquaises, ils décrocheront le record du monde de l’équipage le plus âgé (65 ans de moyenne d’âge) ayant traversé un océan. Plutôt alléchant pour des gens qui ne se connaissaient même pas il y a un an et que seul l'attrait du défi a réuni ! Mais imaginaient-ils tous les efforts qu’ils allaient devoir faire, les obstacles qu’ils allaient devoir passer ?

Chacun à sa façon, dans une petite embarcation, ou à l’échelle de toute une région… ces femmes et ces hommes vont nous montrer qu’unis et solidaires… on peut faire de grandes choses.