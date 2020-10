“13h15, le dimanche” : « Raoni, gardien de l'Amazonie » ce 18 octobre sur France 2

A découvrir ce 18 octobre dans “13h15, le dimanche” sur France 2, le reportage « Raoni, gardien de l'Amazonie » signé Violaine Vermot Gaud, Patrice Brugère et Matthieu Parmentier.

13h15 a marché pendant plusieurs semaines dans les pas du Chef Raoni, le gardien de l’Amazonie. Cet été, la plus grande forêt tropicale du monde a été particulièrement touchée par des incendies virulents.

L'Amazonie se consume : le record de chaleur en septembre et la sécheresse intense de cet été ont étendu et aggravé les départs de feux lancés par des groupes illégaux.

Les journalistes se sont rendus au Brésil, à la rencontre de ce gardien de la forêt, inquiet de voir "sa maison brûler". Ils étaient accompagnés d’Emilie Barrucand, une Française engagée auprès des indigènes avec son association Wayanga. Une rencontre exceptionnelle avec celui qui a observé en un siècle le recul du poumon de la planète au profit des terres agricoles.

Un second reportage sera (re)diffusé cette semaine : « Les secrets sous le plancher » signé Meriem Lay, Henri Desaunay, Simon Fichet, Maxime Souville et Oktay Sengul.



A l’heure où ce que nous écrivons est de plus en plus dématérialisé, des traces bien concrètes resurgissent parfois du passé. Un menuisier des Hautes-Alpes a choisi de réapparaître bien après sa mort à travers un journal intime volontairement dissimulé de son vivant, sous les planches du parquet qu’il posait dans le château de Picomtal près d’Embrun.

Des confessions rédigées sur des morceaux de bois où il raconte sans aucun tabou son histoire, celle de son village et de ses habitants. Une chronique des temps anciens émanant d’un homme du peuple, à une époque où peu d’entre eux savaient écrire. A ce jour, on recense 72 planchettes sur lesquelles près de 4000 mots ont été consignés. A peine plus longs que des tweets, ces écrits ont été analysés et vérifiés par l’historien Jacques-Olivier Boudon, professeur à la Sorbonne. L'universitaire est persuadé que tout n'a pas encore été découvert...

Que racontent les planchettes ? Quels secrets sont éventés ? La quête de nouveaux écrits sera-t-elle fructueuse ? 13h15 le Dimanche s'est plongé dans ces « mémoires d’outre-planche »...