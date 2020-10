Darius Rochebin reçoit Christine Lagarde ce mardi 20 octobre sur LCI

Christine LAGARDE sera l'invitée exceptionnelle, ce mardi 20 octobre, de l'émission “Le 20H de Darius Rochebin” sur LCI.

En plein regain de l'épidémie de coronavirus, et au moment où plusieurs pays européens annoncent de nouvelles mesures qui vont peser sur l'économie, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde sera l'invitée exceptionnelle de Darius Rochebin.

Un an après son arrivée à la tête de la Présidence de la BCE, celle-ci a choisi la chaîne info du groupe TF1 pour s'exprimer sur l'actualité économique et politique du moment et sur son action pour soutenir la relance. Christine Lagarde compte parmi les personnalités les plus influentes du monde selon le magazine américain Forbes , ses prises de parole à la télévision française sont rares et toujours très attendues.

Un entretien à découvrir mardi 20 octobre dès 20:40 sur LCI, canal 26.