LCI diffusera cette nuit le dernier débat entre Donald Trump et Joe Biden

LCI met en place un dispositif exceptionnel pour suivre le dernier débat entre les deux candidats à la Maison-blanche qui se tiendra dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 octobre à Nashville.

Pour cette ultime confrontation entre Donald Trump et Joe Biden, la chaine info du Groupe TF1, se met à l'heure américaine et prend l'antenne dès 02h45 (heure de Paris).

Les consultants LCI, Laurence Haïm et Jean-Eric Branaa, tous deux spécialistes de la politique américaine, seront aux côtés de la journaliste Julie Hammett pour suivre au plus près cet événement clé de la campagne présidentielle américaine. Magali Barthès, envoyée spéciale qui couvre la campagne aux Etats-Unis pour LCI, sera quant à elle en direct de Washington pour recueillir les premières réactions des téléspectateurs Américains.

Politologues et experts en politique américaine interviendront depuis Paris et Washington pour comprendre et analyser les enjeux de ce débat tant attendu par les téléspectateurs et les citoyens américains**.

Détail du programme le vendredi 23 octobre (heure de Paris) :

02:45 : présentation du débat avec Julie Hammett , Laurence Haïm et Jean-Eric Branaa

présentation du débat avec , et De 03:00 à 04:30 : Diffusion en direct du débat depuis Nashville, Etat du Tennessee

Diffusion en direct du débat depuis Nashville, Etat du Tennessee De 04:30 à 06:00 : Analyse du débat avec Julie Hammet, Laurence Haïm, Jean-Eric Branaa et les invités à Paris et à Washington

Analyse du débat avec et les invités à Paris et à Washington De 06:00 à 08:30 : Matinale de Pascale de La Tour Du Pin avec Magali Barthès en direct depuis Washington pour sa chronique quotidienne "Good Morning America"

* Traduction de l'anglais au français en simultané

** Interventions en duplex